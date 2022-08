Tra le novità editoriali che ci aspettano per il 2010 oggi vogliamo proporVi un romanzo di un’autrice ancora inedita in Italia e che arriverà nelle nostre librerie il 13 gennaio per i tipi Marsilio. Stiamo parlando di Camilla Läckberg che con ‘La principessa di ghiaccio’ (The Ice Princess) è stata definita dalla critica come il nuovo fenomeno del thriller svedese.

Con i diritti di pubblicazione del suo libro venduti in 27 paesi, con più di 3 milioni di copie vendute in Svezia, best-seller in Francia (rayon “livres biographies historiques“), Spagna e Germania, ‘La principessa di ghiaccio’ sarà presto un film prodotto in Francia da UGC.

Ora che il romanzo poliziesco scandinavo è cerchiato di rosso sulla mappa giallistica internazionale (e sono in traduzione altre crime novel di altri autori svedesi), è diventato chiaro ai lettori che Henning Mankel – cavallo di Troia dei giallisti svedesi – è stato solo la punta di un iceberg. Ora i lettori in Gran Bretagna, in America, in Italia e in altri Paesi, stanno iniziando a scoprire che ci sono altri veri scrittori che vengono da quelle Zone.

E un nome che sarà presto sulla bocca di tutti gli amanti del giallo è quello di Camilla Leckberg – già molto nota nel suo paese natale, la Svezia, con sette romanzi all’attivo. Il primo a raggiungere questi lidi, tuttavia, è La principessa di ghiaccio – e il suo fenomenale successo in Svezia sembra destinato ad essere replicato anche in Italia.