Valorizzare la casa con Stéphane Plaza

Come si può aumentare il valore della propria casa senza fare grandi lavori e senza spendere una fortuna ? Saprete tutto grazie a Stéphane Plaza, l’agente immobiliare della trasmissione “Maison à vendre” (M6).

Dopo il successo del suo primo libro “Recherche appartement : tous les pièges à éviter”, Stéphane Plaza ha pubblicato “Maison à vendre : valoriser votre logement”! Ancora una volta mette la sua esperienza e il suo talento al servizio di chi desidera vendere un immobile.

In questo libro scoprirete i vantaggi dell’home staging. Stéphane Plaza condivide i suoi consigli e trucchi per rinnovare in modo semplice e veloce tutti gli ambienti della casa e invogliare i futuri acquirenti a comprare : preventivo per la costruzione e la ristrutturazione (construction rénovation maison), ristrutturazione del bagno, ristrutturazione della cucina etc.

home staging

Quando si scopre una casa o un appartamento, l’aspetto generale percepito nei primi minuti è decisivo per il 90% dei visitatori. L’obiettivo del consulente di Home Staging è quello di rendere l’immobile il più attraente possibile, fornendo raccomandazioni sulla disposizione e sulla decorazione. Soluzioni semplici e poco costose per mettere tutte le possibilità dalla vostra parte.

Infatti, il primo “sguardo” è decisivo per il 90% dei futuri occupanti di una casa. Il consulente di home-staging, attraverso consigli semplici e poco costosi, favorirà la proiezione personale dei vari visitatori nell’immobile e, attraverso consigli per piccoli lavori, eliminerà le fonti di cattiva immagine e i motivi di contrattazione, migliorando così le condizioni della transazione. Un immobile ben tenuto, neutro in termini di decorazione e layout, viene venduto o affittato con poco margine di negoziazione, mentre nel caso opposto si possono proporre riduzioni dal 5 al 20%.

Alcune informazioni sull’autore

Stéphane Plaza ha lavorato per 19 anni in due grandi agenzie immobiliari della regione di Parigi. Uomo appassionato e dalla vocazione incrollabile, nel 2005 è stato invitato a partecipare alla trasmissione televisiva Recherche appartement ou maison. Stéphane Plazza, beniamino dei telespettatori, è diventato il conduttore principale di Maison à vendre e del programma quotidiano 30 consigli per trovare il proprio corpo.

Casa in vendita : aggiungere valore alla vostra proprietà

Stéphane Plaza

Hachette Pratique

170 x 225 mm

192 pages. 15 €